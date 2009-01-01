Сенат американского штата Вашингтон признал Голодомор геноцидом украинского народа

День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов.
Документ одобрили единогласно, сообщает "Голос Америки".
"Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и Советским режимом против украинцев", — говорится в документе.
Сейчас День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, включая Калифорнию, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.
На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с Почетным Консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.
Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.
Напомним, ранее парламент Португалии признал Голодомор геноцидом украинского народа.