Сенат американского штата Вашингтон признал Голодомор геноцидом украинского народа

День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов.

Голодомор признали геноцидом украинского народа president.gov.ua

Сенат американского штата Вашингтон, в понедельник, 22 мая, одобрил резолюцию, в которой Голодомор называют актом геноцида украинского народа

Документ одобрили единогласно, сообщает "Голос Америки".

"Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и Советским режимом против украинцев", — говорится в документе.

Сейчас День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, включая Калифорнию, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.

На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с Почетным Консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.

Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.

Напомним, ранее парламент Португалии признал Голодомор геноцидом украинского народа.