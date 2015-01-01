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Сенаторы США восхищены нашими морпехами: вы победите, а мы поможем, опубликованы фото и видео

Сегодня, 17:57
Порошенко, сенаторы, Широкино < >
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1 / 2 Американские сенаторы встретились с морпехами под Широкино. (president.gov.ua)

Маккейн заявил, что нельзя позволить Путину победить в Украине. 

Порошенко, сенаторы, Широкино
Американские сенаторы встретились с морпехами под Широкино. president.gov.ua
Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн вместе с президентлом Петром Порошенко посетили наших пехотинцем под Широкино и выразили свое восхищение нашими воинами и поддержку Украине. 

Об этом написал спикер президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. 

"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба — это наша борьба. Хватит российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным", — сказал Линдси Грэм, выступая перед украинскими морскими пехотинцами.

"Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", — добавил Маккейн.

Напомним, ранее Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.

Видео: Адміністрація Президента України

 

 

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