Сенаторы США восхищены нашими морпехами: вы победите, а мы поможем, опубликованы фото и видео

< > < >

1 / 2 Американские сенаторы встретились с морпехами под Широкино. (president.gov.ua)

Маккейн заявил, что нельзя позволить Путину победить в Украине.

Американские сенаторы встретились с морпехами под Широкино. president.gov.ua

Об этом написал спикер президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба — это наша борьба. Хватит российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным", — сказал Линдси Грэм, выступая перед украинскими морскими пехотинцами.

"Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", — добавил Маккейн.

Напомним, ранее Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.

Видео: Адміністрація Президента України