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Сенцова поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале

Сегодня, 20:19

Почему Сенцов попал в ШИЗО — неизвестно.

Сенцов
Олег Сенцов. uraldem.ru
Украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который незаконно приговорен в России к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о "терроризме" в Крыму, поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале.

Об этом со ссылкой на телеграмм-страницу руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова сообщило издание "Медиазона".

По его словам, Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Наш адвокат Дмитрий Динзе сегодня ездил в колонию "Белый медведь" к Олегу Сенцову. Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здорово, передавал всем привет! ", — написал он.

Почему Сенцов попал в ШИЗО — неизвестно.

Нпомним, в средине октября Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

 

 

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