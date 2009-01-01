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Сессия Парламентской ассамблеи НАТО в Украине: добрый знак для Киева и раздражитель для Москвы

Сегодня, 19:00

Эксперты рассказали, какое значение будет иметь проведение заседаний Парламентской ассамблеи НАТО в Украине.

Украина, НАТО
Соцсети
Несмотря на все проблемные вопросы, препятствующие вступлению Украины в НАТО, наша страна может стать членом Альянса, считают опрошенные "Главредом" эксперты. Основанием для таких надежд стала новость от первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко в Facebook: в 2020 году впервые в Украине пройдет заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

"Только что получила СМС от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО", — написала Геращенко.

А позже и сама Фриз подтвердила эту информацию, отметив, что постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Киеве. По ее словам, "это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это — свидетельство нашего тесного сотрудничества. Есть четкое осознание, что Украина — демократическое государство".

"Для нас это крайне мощный сигнал солидарности и поддержки в борьбе за суверенитет и территориальную целостность от Альянса", — отметил президент Петр Порошенко.

Вообще, пленарные сессии Парламентской ассамблеи НАТО проходят дважды в год на поочередной основе в странах-членах Североатлантического альянса. ПА НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.

Насколько важно для Украины впервые проводить на своей территории сессию Парламентской ассамблеи НАТО? Какое политическое и символическое значение это может иметь? Какими действиями на эту новость может отреагировать Россия, которая всегда болезненно воспринимает любое, даже незначительное, сближение Украины и НАТО? Об этом эксперты рассказали в комментариях "Главреду".

Максим Розумный
Максим Розумный Главред
Доктор политических наук, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Спрогнозировать ситуацию, в которой в 2020 году в Украине будет проходить Парламентская ассамблея НАТО (причем и международный, и внутренний украинский контекст), пока сложно. Скорее, можно говорить о том, какое значение будет иметь решение о проведении такого мероприятия на сегодняшнюю политику в мире и Украине.

Я бы выделил два основных аспекта. Во-первых, это указывает на то, что сближение Украины и НАТО не является исключительно украинским пожеланием и безответным устремлением нашей страны. Это — курс, согласованный руководством нашего государства и руководством Североатлантического альянса.

Другое дело, что формы, в которых это сближение и будущее сотрудничество может разворачиваться, на сегодня ограничены. Очевидно, они будут определяться весьма ситуативными возможностями и заданиями. Ведь классический путь — достижение соответствия критериям НАТО, подача заявки и вступление в Альянс — является традиционным для стран Центральной и Восточной Европы, но его Украина на данный момент пройти не может в силу многих причин, в том числе внутренних натовских. Но это не значит, что для нас закрыты возможности получения поддержки НАТО, развития взаимодействия и совершенствования собственного сектора безопасности. Все это будет происходить на индивидуальной институционной и политической основе. Именно об этом может свидетельствовать принятое решение.

Во-вторых, что касается внутреннего украинского контекста, то мне кажется, что такое решение свидетельствует о готовности нынешней власти, в первую очередь, президента Петра Порошенко, не только реализовывать заявленные приоритеты в плане европейской и евроатлантической интеграции на протяжении его первого президентского срока, но и о его расчете на то, что этот курс будет успешным, будет поддержан украинским обществом, и сигнализирует о его намерении продолжить этот курс во главе украинского государства во время следующего срока.

На все эти процессы будет очень остро реагировать Россия. Если Москва в нынешней ситуации закон Украины об образовании восприняла как "геноцид русского населения", то, очевидно, что РФ сейчас руководствуется в основном пропагандистскими мотивами в своих реакциях, и, наверное, она воспользуется этой возможностью, чтобы усилить образ врага в лице Украины, подтвердить свои идеологические штампы о "руке Запада" во всех украинских делах и т.д.

Но, вместе с тем, для меня вполне очевидно, что антинатовская риторика является не содержанием российской политики, а, скорее, ее прикрытием, рассчитанным в основном на внутренний российский контекст, в некоторой степени — на постсоветское пространство.

Но она не отражает сути отношений и стратегических интересов России в сотрудничестве со странами Североатлантического альянса, в первую очередь, с Соединенными Штатами как лидером этого процесса.

Поэтому сейчас мы услышим разгромную критику данного решения. Но в перспективе, в 2020 году, все будет зависеть от того, как будут складываться реальные отношения России и Запада, будет ли реализован курс на смягчение и примирение. То есть, в любой момент вся эта риторика Москвы может измениться до неузнаваемости.

Сергей Таран
Сергей Таран Главред
Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет в Украине, будет иметь политическое и практическое значение. Политическое значение заключается в том, что сейчас Украина пребывает в состоянии войны, а часть ее территории оккупирована. Но при этом мы стремимся к членству в НАТО. Но, чтобы стать членом Альянса, нельзя сохранять такую ситуацию, как сейчас в Украине. Поэтому для нас важен тот факт, что, несмотря на все проблемные вопросы, Украина может стать членом этой организации.

Парламентская ассамблея является политическим органом, имеющим представительство всех стран, и для нас важно, что он поддерживает все евроатлантические устремления Украины. И это важно, ведь если на уровне стран-членов НАТО есть признание того, что Украина принадлежит к западной цивилизации и рано или поздно может присоединиться к Альянсу, это очень мощный стимул и сигнал для других стран, в том числе для России.

Что касается практических последствий, то у нас идет военное сотрудничество по разным направлениям с членами НАТО. Безусловно, Украине хотелось бы, чтобы это сотрудничество было шире. В частности, в вопросе предоставления оружия и военных технологий. И такие мероприятия, как заседание Парламентской ассамблеи, как раз и будут проталкивать подобные вопросы.

Россия, как всегда, будет очень болезненно реагировать на сближение Украины и НАТО, протестовать против этого. Но у нас не может быть хуже отношений с Россией, чем сейчас, — война, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Так что Россия может реагировать как угодно, но это не должно иметь для нас никакого значения.

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко Главред
Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко:

В связи с проведением в Украине Парламентской ассамблеи НАТО не стоит ни на что надеяться. Потому что это будет чисто публичное мероприятие, на котором будут присутствовать не генералы, а парламентарии. Вообще, за три года нынешняя украинская власть настолько ухудшила отношения с НАТО, отправляя в Альянс особо неподготовленных своих представителей, что НАТО прекрасно понимает, что Украине помочь трудно.

Более того, именно НАТО настояло на том, чтобы сессия Парламентской ассамблеи в 2020 году состоялась в Киеве. А не Киев. В данном случае Украину подталкивают в спину. По этой причине мы не можем говорить о том, что это большой дипломатический успех.

Это будет очень важное и любопытное мероприятие для Запада, но такое, которое не будет иметь больших дипломатических последствий для Украины. Тем более, речь не идет о перспективе союза НАТО и Украины.

Для Запада проведение Парламентской ассамблеи в Украине — это способ показать, что у ЕС и НАТО есть свои интересы в Украине. Но никаких последствий не будет.

Кроме того, это способ подразнить Россию: можно было заметить, что эта информация появилась фактически в день рождения Владимира Путина.

Россия с большим удовольствием все время до 2020 года будет доказывать, что она не случайно "захватила" Крым и Донбасс, потому что НАТО уже в Киеве. Так что мы даем мощный информационный повод для России, но при этом сами ничего от этого не получим, потому что за прошедшие три года Альянс так и не смог пробиться к политическому руководству нашей страны.   

Надежда Майная

Теги:  
НАТО, ассамблея, ассамблея в Украине, Альянс, Россия, США, война, военная помощь, эксперты, Надежда Майная
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