Сессия Парламентской ассамблеи НАТО в Украине: добрый знак для Киева и раздражитель для Москвы

Эксперты рассказали, какое значение будет иметь проведение заседаний Парламентской ассамблеи НАТО в Украине.

Соцсети "Главредом" эксперты. Основанием для таких надежд стала новость от первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко в Facebook: в 2020 году впервые в Украине пройдет заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

"Только что получила СМС от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО", — написала Геращенко.

А позже и сама Фриз подтвердила эту информацию, отметив, что постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Киеве. По ее словам, "это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это — свидетельство нашего тесного сотрудничества. Есть четкое осознание, что Украина — демократическое государство".

"Для нас это крайне мощный сигнал солидарности и поддержки в борьбе за суверенитет и территориальную целостность от Альянса", — отметил президент Петр Порошенко.

Вообще, пленарные сессии Парламентской ассамблеи НАТО проходят дважды в год на поочередной основе в странах-членах Североатлантического альянса. ПА НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.

Насколько важно для Украины впервые проводить на своей территории сессию Парламентской ассамблеи НАТО? Какое политическое и символическое значение это может иметь? Какими действиями на эту новость может отреагировать Россия, которая всегда болезненно воспринимает любое, даже незначительное, сближение Украины и НАТО? Об этом эксперты рассказали в комментариях "Главреду".

Максим Розумный Главред Максим Розумный:

Спрогнозировать ситуацию, в которой в 2020 году в Украине будет проходить Парламентская ассамблея НАТО (причем и международный, и внутренний украинский контекст), пока сложно. Скорее, можно говорить о том, какое значение будет иметь решение о проведении такого мероприятия на сегодняшнюю политику в мире и Украине.

Я бы выделил два основных аспекта. Во-первых, это указывает на то, что сближение Украины и НАТО не является исключительно украинским пожеланием и безответным устремлением нашей страны. Это — курс, согласованный руководством нашего государства и руководством Североатлантического альянса.

Другое дело, что формы, в которых это сближение и будущее сотрудничество может разворачиваться, на сегодня ограничены. Очевидно, они будут определяться весьма ситуативными возможностями и заданиями. Ведь классический путь — достижение соответствия критериям НАТО, подача заявки и вступление в Альянс — является традиционным для стран Центральной и Восточной Европы, но его Украина на данный момент пройти не может в силу многих причин, в том числе внутренних натовских. Но это не значит, что для нас закрыты возможности получения поддержки НАТО, развития взаимодействия и совершенствования собственного сектора безопасности. Все это будет происходить на индивидуальной институционной и политической основе. Именно об этом может свидетельствовать принятое решение.

Во-вторых, что касается внутреннего украинского контекста, то мне кажется, что такое решение свидетельствует о готовности нынешней власти, в первую очередь, президента Петра Порошенко, не только реализовывать заявленные приоритеты в плане европейской и евроатлантической интеграции на протяжении его первого президентского срока, но и о его расчете на то, что этот курс будет успешным, будет поддержан украинским обществом, и сигнализирует о его намерении продолжить этот курс во главе украинского государства во время следующего срока.

На все эти процессы будет очень остро реагировать Россия. Если Москва в нынешней ситуации закон Украины об образовании восприняла как "геноцид русского населения", то, очевидно, что РФ сейчас руководствуется в основном пропагандистскими мотивами в своих реакциях, и, наверное, она воспользуется этой возможностью, чтобы усилить образ врага в лице Украины, подтвердить свои идеологические штампы о "руке Запада" во всех украинских делах и т.д.

Но, вместе с тем, для меня вполне очевидно, что антинатовская риторика является не содержанием российской политики, а, скорее, ее прикрытием, рассчитанным в основном на внутренний российский контекст, в некоторой степени — на постсоветское пространство.

Но она не отражает сути отношений и стратегических интересов России в сотрудничестве со странами Североатлантического альянса, в первую очередь, с Соединенными Штатами как лидером этого процесса.

Поэтому сейчас мы услышим разгромную критику данного решения. Но в перспективе, в 2020 году, все будет зависеть от того, как будут складываться реальные отношения России и Запада, будет ли реализован курс на смягчение и примирение. То есть, в любой момент вся эта риторика Москвы может измениться до неузнаваемости.

Сергей Таран Главред Сергей Таран:

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет в Украине, будет иметь политическое и практическое значение. Политическое значение заключается в том, что сейчас Украина пребывает в состоянии войны, а часть ее территории оккупирована. Но при этом мы стремимся к членству в НАТО. Но, чтобы стать членом Альянса, нельзя сохранять такую ситуацию, как сейчас в Украине. Поэтому для нас важен тот факт, что, несмотря на все проблемные вопросы, Украина может стать членом этой организации.

Парламентская ассамблея является политическим органом, имеющим представительство всех стран, и для нас важно, что он поддерживает все евроатлантические устремления Украины. И это важно, ведь если на уровне стран-членов НАТО есть признание того, что Украина принадлежит к западной цивилизации и рано или поздно может присоединиться к Альянсу, это очень мощный стимул и сигнал для других стран, в том числе для России.

Что касается практических последствий, то у нас идет военное сотрудничество по разным направлениям с членами НАТО. Безусловно, Украине хотелось бы, чтобы это сотрудничество было шире. В частности, в вопросе предоставления оружия и военных технологий. И такие мероприятия, как заседание Парламентской ассамблеи, как раз и будут проталкивать подобные вопросы.

Россия, как всегда, будет очень болезненно реагировать на сближение Украины и НАТО, протестовать против этого. Но у нас не может быть хуже отношений с Россией, чем сейчас, — война, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Так что Россия может реагировать как угодно, но это не должно иметь для нас никакого значения.

Виктор Небоженко Главред Виктор Небоженко:

В связи с проведением в Украине Парламентской ассамблеи НАТО не стоит ни на что надеяться. Потому что это будет чисто публичное мероприятие, на котором будут присутствовать не генералы, а парламентарии. Вообще, за три года нынешняя украинская власть настолько ухудшила отношения с НАТО, отправляя в Альянс особо неподготовленных своих представителей, что НАТО прекрасно понимает, что Украине помочь трудно.

Более того, именно НАТО настояло на том, чтобы сессия Парламентской ассамблеи в 2020 году состоялась в Киеве. А не Киев. В данном случае Украину подталкивают в спину. По этой причине мы не можем говорить о том, что это большой дипломатический успех.

Это будет очень важное и любопытное мероприятие для Запада, но такое, которое не будет иметь больших дипломатических последствий для Украины. Тем более, речь не идет о перспективе союза НАТО и Украины.

Для Запада проведение Парламентской ассамблеи в Украине — это способ показать, что у ЕС и НАТО есть свои интересы в Украине. Но никаких последствий не будет.

Кроме того, это способ подразнить Россию: можно было заметить, что эта информация появилась фактически в день рождения Владимира Путина.

Россия с большим удовольствием все время до 2020 года будет доказывать, что она не случайно "захватила" Крым и Донбасс, потому что НАТО уже в Киеве. Так что мы даем мощный информационный повод для России, но при этом сами ничего от этого не получим, потому что за прошедшие три года Альянс так и не смог пробиться к политическому руководству нашей страны.

Надежда Майная