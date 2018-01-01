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Сестра нардепа рассказала, сколько еще продлится следствие по делу Надежды Савченко

Сегодня, 16:51

Вера Савченко отметила, что результаты прохождения полиграфа ее сестры они не получили.

Сестры Савченко
Вера Савченко сообщила новости по делу ее сестры. УНИАН
Следствие по делу внефракционного нардепа Надежды Савченко продлили на 6 месяцев.

Об этом во время митинга в Киеве заявила сестра нардепа Вера Савченко, пишет УНН.

"Следствие продлили до шести месяцев, хотя генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", – добавила помощница нардепа Татьяна Проторченко.

При этом Проторченко пожаловалась, что ее не пускают к Надежде Савченко. А Вера Савченко отметила, что результаты прохождения полиграфа они не получили.

"Полиграф Надежда прошла! Результаты от нас контора прячет! Почему? Потому что они Пети (Петру Порошенко – ред.) не подходят?" – написала Вера в Facebook.

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущен ряд нарушений.

Позднее Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе

Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.

Ранее эксперт объяснил, почему власти Украины охладели к судьбе политических пленников Кремля. По словам Гончара, власти "обожглись на Савченко".

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