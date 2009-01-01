Сестру Савченко заметили за рулем нового электрокара, опубликованы фото

< > < >





1 / 4 Сестру Савченко заметили за рулем нового авто (facebook.com/vkrutchak)

Внимание Веры было занято телефоном, а не ситуацией на дороге.

Сестру Савченко заметили за рулем нового авто facebook.com/vkrutchak

Сестру внефракционного нардепа Надежды Савченко Веру заметили в Киеве за рулем нового авто.

Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

Крутчак выложил на своей странице фото, на котором Вера Савченко находится за рулем автомобиля Nissan Leaf. Журналист сфотографировал девушку, когда ее внимание было занято телефоном, а не ситуацией на дороге.

Как сообщил журналист, авто с номерами "АА 1881 НС" якобы зарегистрировано на некоего Ивана Хмеловского.

Напомним, ранее Надежда Савченко призналась, что работала в службе секс по телефону.

Фото: vkrutchak.