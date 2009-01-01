Сестру Савченко заметили за рулем нового электрокара, опубликованы фото

Внимание Веры было занято телефоном, а не ситуацией на дороге.
Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.
Крутчак выложил на своей странице фото, на котором Вера Савченко находится за рулем автомобиля Nissan Leaf. Журналист сфотографировал девушку, когда ее внимание было занято телефоном, а не ситуацией на дороге.
Как сообщил журналист, авто с номерами "АА 1881 НС" якобы зарегистрировано на некоего Ивана Хмеловского.
Напомним, ранее Надежда Савченко призналась, что работала в службе секс по телефону.
Фото: vkrutchak.