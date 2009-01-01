Сговор в ДНР. Военный эксперт назвал инициаторов "покушения" на "министра"

Инцидент случился на перекрестке ул. Ульриха и проспекта Мира, отметил Тымчук.

Александр Тимофеев Скриншот видео с youtube.com

"покушение" на "министра доходов и сборов" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Ташкент") инициировал сам "чиновник" в сговоре с "должностными лицами" так называемого "минобороны" псевдореспублики.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что инцидент случился на перекрестке ул. Ульриха и проспекта Мира.

"По нашим данным, "покушение" было инициировано самим А. Тимофеевым в сговоре с должностными лицами "минобороны ДНР", с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование "1-го АК ("армейский корпус" — Ред.) ДНР" (ревизия использования данных средств с начала 2017 г. запланирована российской стороной на октябрь)", — отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа в Донецке подорвали автомобиль, в котором ехал Александр Тимофеев, "министр" пострадал. Советник главы МВД Зорян Шкиряк писал, что "чиновник" находится в реанимации, его состояние критическое.

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