Шаг на опережение. Зачем Путину на границе с Украиной губернаторы из армии и ФСБ

Все сопредельные с Украиной российские территории могут оказаться в зоне конфликта, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Президент РФназначил руководителями многих российских областей, граничащих с Украиной, военных и представителей спецслужб для того, чтобы сыграть на опережение.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Ответ можно разделить на две части. С одной стороны, если Путин и вправду рассчитывает на масштабную агрессию против Украины, то все сопредельные российские территории окажутся в зоне конфликта, и там необходимо введение военно-гражданской администрации", — говорит военный эксперт.

"С этой точки зрения, это — шаг на опережение. Но реально, по моему мнению, эти действия связаны абсолютно с другим. На это указывает то, что силовики стали во главе субъектов федерации, а не только граничащих с Украиной, но и на территории всей России", — напомнил директор военных программ Центра Разумкова.

По его мнению, это может свидетельствовать, во-первых, в подготовке российского режима к предстоящей выборам, во-вторых, об усилении контроля в условиях повышения протестной активности.

"К этому же ряду мероприятий относится и создание достаточно мощной и разветвленной [российской] национальной гвардии", — добавил Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о мине мгновенного действия в Минских соглашениях.

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