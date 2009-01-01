"Шах и мат лично Путину". Сокурсник президента РФ объяснил, почему "досье на Трампа" — это фейк

"Досье" на Трампа было составлено не выходя из офиса, говорит Швец.

Дональд Трамп и Владимир Путин Голос Америки

Досье на президента США Дональда Трампа является фейком, а с профессиональной точки зрения этот документ равен нулю.

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец заявил в интервью изданию "Гордон".

"Мое профессиональное экспертное мнение: "досье" на Трампа было составлено не выходя из офиса", — заявил он.

Он отметил, что на профессиональном языке такое "досье" называется информационно-аналитическим документом.

"Написание таких документов — это ремесло, которому долго и нудно обучают, и в нем есть свои правила и критерии. Они примерно одинаковы для всех спецслужб мира. Анализ этих правил и стандартов позволяет определить, перед вами реальный документ или, как у нас говорили на профессиональной жаргоне, "фанера", — пояснил Швец.

"Достоверность "досье" с профессиональной точки зрения равна нулю. Я могу параграф за параграфом, предложение за предложением пройтись по этому документу, чтобы доказать это. Но делать это сейчас я не буду. Обсуждать такое нужно с теми, кто имеет экспертные знания в этом вопросе. В противном случае это будет как разговор на базаре о теории струн в космологии", — подчеркнул он.

По его мнению, досье на Трампа является "абсолютным фейком".

"По большому счету уже не имеет значения (в каком офисе оно составлялось, — ред.). Гораздо важнее сам факт публикации "досье", потому это шах и мат лично Путину", — добавил Швец.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, как "кремлевский компромат" может ударить по Трампу.