Шансы Тимошенко на выборах президента выше, чем у Порошенко - опрос

Опрос-исследование проводили аналитики социологической группы "Рейтинг".

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко УНИАН

В случае, если бы выборы президента Украины состоялись бы в конце декабря прошлого года, то лидерами гонки стали бы Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом гласят результаты нового исследования, проведенного аналитиками социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным данным, во втором туре виртуальных президентских выборов победила бы именно Тимошенко. За нее в случае проведения выборов в ближайшее время готовы проголосовать 18,7% респондентов.

Порошенко готовы поддержать 15,6% опрошенных, Юрия Бойко - 11,7%, Анатолия Гриценко - 9,7%, Олега Ляшко - 8,7%, Вадима Рабиновича - 8,3%, Андрея Садового - 6,4%, Олега Тягнибока - 3,9%, Арсения Яценюка − 1,7%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге.