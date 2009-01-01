Шантаж и вербовка. Охранка ДНР затеяла провокацию против командования ВСУ

МГБ отрабатывает родственные связи руководящего звена подразделений сил АТО.

Боевики ДНР

затеяла новую провокацию против украинских военных, в которых намерена задействовать родственников командования ВСУ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, руководство МГБ ДНР отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории.

В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что среди местных боевиков ДНР растет паника в связи с тем, что командование дало распоряжение о передаче в штаб списков родственников, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию.