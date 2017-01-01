"Шантаж Путина". Политолог назвал вероятные шаги РФ в ответ на поставки Украине Javelin

Стратегия Путина заключается в создании для себя более выгодной переговорной позиции.

Политолог оценил предоставление Украине Javelin wikimedia.org

США предоставят Украине системы Javelin лишь в том случае, если будут уверены, что Киев не будут использовать американское вооружение в наступательных операциях, а только лишь как средство обороны.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин может реагировать на такой шаг США расшатыванием баланса на Донбассе, подчеркнул политолог.

"Он будет предпринимать какие-то шаги в ответ на Донбассе, например, вводить на эти территории свои вооружения, сваливая ответственность на противоположную сторону. Все это выглядит вполне предсказуемо", — считает Орешкин.

Он объяснил, что стратегия Путина заключается в том, что он делает резкие ходы, дабы создать для себя более выгодную переговорную позицию.

"Логика примерно такая: "Мы готовы вернуться к прежнему положению, если вы пойдете нам навстречу. Например, мы вывели своих наблюдателей из Центра по контролю (СЦКК, — ред.) в "ЛНР" и "ДНР", но, если вы хотите, чтобы мы их вернули, давайте договариваться о распределении наблюдателей только вдоль линии разграничения". Это — своего рода шантаж. Запад это прекрасно видит и понимает, причем знает, что ресурсы Путина весьма ограничены. Запад и Украина уже достаточное количество раз сталкивались с такими действиями Путина, чтобы понять, что они значат. Не нужно на это особо обращать внимание", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин объяснил, почему украинцы шарахаются от фразы "русский мир".