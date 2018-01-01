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"Как жаль, что свой паспорт утратил Мишка": певица Tayanna потролила Саакашвили

Вчера, 22:19

Артистка спела забавный кавер песни "Шкода".

апроа
Певица Tayanna записала кавер на свою песню "Шкода" о Саакашвили tayanna_reshetnyak/instagram
Украинская певица Tayanna, настоящее имя Татьяна Решетняк, спела о выдворении из Украины экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Певица частично изменила текст своей песни "Шкода", и исполнила композицию в  прямом эфире радио "Максимум".

"Когда пил кофе у Дюка напротив, то ты был не против", - отсылка к губернаторству Саакашвили в Одессе.

"Как жаль, что свой паспорт утратил Мишка... заплаканные глаза у Польши. Как жаль, что я не в Украине больше. Как жаль, что Кто-то в Одессе совсем другой", - говорится в припеве. 

Напомним, 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане "Сулугуни", и чартерным рейсом вывезли в Польшу.
Теги:  
Tayanna, Михаил Саакашвили, радио, песня, Шкода
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