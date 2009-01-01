"Школьное перемирие" в АТО. 25 обстрелов наших позиций и невосполнимые потери ВСУ

Боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях.

Reuters

Прошедшие сутки в районе проведения АТО завершились без существенных изменений в обстановке. Боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

По информации военных, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях. Вечером и ночью в основном противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Широкино. Также боевики применяли гранатометы у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП они били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На Донецком направлении противник обстреливал опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Также в штабе отметили, что в некоторых случаях, когда была угроза жизни наших военных, силы АТО открывали ответный огонь.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.