Show must go on: какими будут интриги новой сессии Верховной Рады

Эксперты рассказали, каким темам будут посвящены самые острые дискуссии в парламенте в новом политическом сезоне.

Верховная Рада УНИАН

Верховная Рада вернулась с каникул и приступила к работе. И, как прогнозируют политологи, новый политический сезон будет "горячим", поскольку уже этой осенью начнется подготовка к старту избирательной кампании, что будет сказываться на процессах в парламенте.

К тому же, депутатам предстоит проголосовать ряд законопроектов о реформах. Речь идет о пяти пакетах документов: пенсионной, образовательной и медицинской реформах, электронных доверительных услугах и международных стандартах финансовой отчетности. В частности, об этом говорил премьер Владимир Гройсман, отмечая, что эти реформы обеспечат Украине экономический рост. По его словам, эти законопроекты "находятся на финишной прямой".

И, как отметили эксперты, опрошенные "Главредом", самые острые дискуссии в сессионном зале будут вестись именно вокруг законов о реформах.

Политологи рассказали "Главреду", какой будет новая сессия Верховной Рады, на каких законопроектах будет сосредоточено внимание депутатов, а также как на работе парламентариев отразится приближение выборов.

Юрий Якименко Главред Юрий Якименко:

Уже озвучен перечень реформ, который берется реализовать правительство с Верховной Радой на протяжении нынешней сессии. Среди приоритетов — социально резонансные реформы: пенсионная, медицинская и образовательная реформы. Они являются самыми сложными, потому что касаются практически всех граждан. Содержательное наполнение уже видно по тому количеству правок, которые вносятся в некоторые законы. Например, в касающемся пенсионной реформы, насчитываются тысячи правок.

Поэтому, безусловно, прохождение законопроектов об этих реформах будет очень и очень непростым.

Но помимо этого есть и текущие депутатские задачи, например, бюджетный процесс. Это также будет сложный вопрос, учитывая, что 2018 год с финансовой точки зрения будет для Украины непростым, ввиду ее внешних финансовых обязательств.

Также остаются вопросы, которые не были решены на протяжении предыдущих сессий и которые также зависят от ВРУ. Например, назначение нового главы НБУ, вопрос обновления ЦИК, а также множество других вопросов, которые находятся в компетенции парламента. То есть повестка дня будет очень насыщенной.

Кроме того, остается проблема работоспособности Верховной Рады. Потому что складывается так, что инициатором большинства реформ является Кабинет министров. А на протяжении последней сессии даже имидж Верховной Рады был хуже, по сравнению с другими институтами власти. Так было из-за того, что часто возникали проблемы в законодательном процессе и законодательном обеспечении реформ. Поэтому на ВРУ можно было навешивать ярлык — мол, это недееспособный орган, это тормоз реформ и т.д.

Задача власти в целом и парламента в частности — на протяжении нынешней сессии показать способность более-менее успешно и последовательно осуществлять намеченные реформы. Для этого есть и внешние мотивы, например, обязательства перед международными финансовыми институтами накануне получения очередного транша.

Поэтому я думаю, что парламентское большинство будет работать в том режиме, в котором оно и работало. То есть, вопрос о существовании большинства или коалиции останется на втором плане. Большинство будет по-прежнему формироваться на основе двух фракций — БПП и "Народного фронта", с периодическим привлечением депутатов от других фракций, внефракционных депутатов и депутатских групп. Скорее всего, это будет режим постоянного ситуативного большинства. И формальные переходы на этом фоне будут иметь второстепенное значение.

А главный вопрос — вопрос существования парламентской коалиции — де-факто снят с повестки дня как основание для проведения досрочных парламентских выборов и т.д.

Ситуация периодически будет усложняться вероятными представлениями на привлечение к уголовной ответственности отдельных депутатов и перспективами ослабления дееспособности парламента в связи с этим. Этот процесс будет продолжаться, и он будет одним из негативных факторов влияния на деятельность ВР.

Дееспособность парламента в этот период будет крайне важна с точки зрения вероятных внешних угроз для Украины. Речь идет не только о военных учениях "Запад-2017" в сентябре, но и обо всем предвыборном периоде в России, который совпадает с периодом слабо прогнозируемых, но существенных агрессивных действий или инициатив РФ против Украины. То есть, парламент должен быть дееспособным, чтобы быть в состоянии при необходимости оперативно законодательно реагировать на внешние вызовы.

Что касается приближающихся выборов, то я думаю, что в конце 2017 — начале 2018 года у нас будет происходить постепенный отход политических сил, которые считают себя оппозиционными, от риторики о досрочных парламентских выборах (смысл в этом утрачивается с течением времени) и переход партийно-политической борьбы в формат подготовки к президентской кампании. Дальше будет происходить консолидация политических сил по кластерам с вероятностью их ориентации на тех или иных кандидатов, которые будут выдвигаться на президентских выборах, в том числе как точки объединения для близких или родственных политических сил. Так что на протяжении ближайшего периода политика может формироваться на "кандидатоцентрической" основе.

Владимир Цибулько Главред Владимир Цибулько:

Работа Верховной Рады будет связана с несколькими параллельными взаимосвязанными процессами которые будут влиять друг на друга.

Для коалиции и правительства важной задачей станет завершение цикла реформ: пенсионной, образовательной и системы здравоохранения, плюс — электронная отчетность и стандартизация. Это те пять реформ, о которых заявил премьер. И это наиболее примиряющие реформы. Также глава Верховной Рады говорил о будущем переформатировании деятельности парламента (а это тоже реформа), а также о судебной реформе.

На все это накладываются несколько дополнительных процессов. В первую очередь — стратегическое планирование президентской кампании. В ходе довольно острых дискуссий вокруг реформ начинает поляризоваться само политическое поле. По сути, политические игроки начинают группироваться вокруг потенциальных финалистов во втором туре президентской кампании.

Ведь второй тур гарантирует дальнейшее прохождение в парламент, как минимум, второй или третьей по мощности политической силы, которая может быть или союзником победителя, или оппонентом, полюсом формирования силы, возможно, даже полюсом формирования большинства.

В украинской истории так бывало, что президент выигрывает, но большинство в парламенте формирует антипрезидентский центр. Потому, очевидно, ставка будет делаться на это, поскольку у нас парламентско-президентская республика.

Вряд ли можно сказать, что это "игра в долгую", но, по крайней мере, это может изменить стратегические балансы в управлении государством. При этом речь не идет о том, что это будет способно изменить внешнеполитический вектор, поскольку альтернативы евроинтеграции и вступлению Украины в НАТО нет на сегодня. Но различные более мягкие модели и попытка подорвать этот курс, безусловно, будут.

Все это накладывается еще на один процесс — завершение формирования объединенных территориальных общин. Потому, по сути, начинается своеобразная игра на адаптацию жизни к новым условиям. Если действительно будут проведены образовательная, пенсионная, медицинская реформы, то 2018 год принесет новые реалии, в которых часть политикума жить не готова.

Верховная Рада Главред Сергей Таран:

Прежде всего, хочу отметить, что не сбылись апокалиптические сценарии. Мы часто слышали от экспертов и политиков, что наступит осень, и в Украине пройдут досрочные парламентские выборы, что это решенный вопрос, что уже все обо всем договорились. Так вот всего этого не случилось. А это значит, что в парламенте существует большинство, которое будет принимать законы. С боем, с дискуссиями, но будет. А поэтому эпицентр политической жизни все-таки будет в парламенте, а не на улице, что, в принципе, хорошо.

Среди тем, которые будет разбирать украинский парламент и украинский политикум, — несколько реформ (пенсионная, медицинская, земельная — земельный вопрос будет очень сложно рассматриваться).

И второе направление дискуссий — кадровые вопросы, связанные с возможными перестановками в правительстве и с возможными назначениями в парламенте.

И, безусловно, международная тематика будет играть важную роль, потому что сейчас идут очень сложные переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины. Будет много спекуляций на этом. И все это также будет сказываться на ситуации в стране.

Это три главные направления того, что будет происходить в политике нынешней осенью.

Грядущие выборы, конечно, тоже будут сказываться, потому что осень станет подготовкой для старта избирательной кампании. Немало партий и политиков откроют свои избирательные структуры уже под президентские выборы.

Надежда Майная