Шойгу и советник Путина. Луценко назвал главных военных преступников из России

Самые высокопоставленные подозреваемые в военных преступлениях — это 20 россиян, рассказал генпрокурор.

Сергей Шойгу и Владимир Путин Reuters

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по обвинению в военных преступлениях осуждены 28 граждан России.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает "112. Украина".

"В Украине нашими национальными судами привлечен к ответственности уже 41 человек, из них — 28 граждан Российской Федерации, 13 граждан участников террористических организаций ДНР, ЛНР. Самые высокопоставленные подозреваемые в военных преступлениях — это 20 российских высокопоставленных чиновников", — сказал Луценко.

Он напомнил, что среди подозреваемых — советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители — Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, а кроме того, еще 12 офицеров Вооруженных сил России.

Напомним, ранее политолог назвал, кто вместе с Путиным попадет под трибунал.