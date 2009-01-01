Штаб "морпехов" ДНР перевели в тыловое Седово, жители поселка возмущены

Въезд в Седово разрешают по спецпропускам, из гражданских пускают только с пропиской в поселке.

Морпехи ДНР Вконтакте Константина Литвинова

(Новоазовский район Донецкой области) оккупационные "власти" ввели усиленные меры безопасности.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на въездах в поселок обустроены новые блокпосты, на которых дежурят бойцы "отдельного полка специального назначения "Бастион" МВД ДНР.

Часть этого подразделения с начала 2017 года находится на южном направлении с задачами осуществления фильтрационных мероприятий в среде местного населения в Безыменном, Новоазовске, Седово, Обрыве, Холодном, Самсоново, Маркино.

Въезд в Седово осуществляется по спецпропускам, из гражданских лиц пропускают только тех, кто имеет прописку в поселке.

А тем временем после передислокации командных структур "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" из Безымянного в Седово, в райцентре Новоазовск и поселке Седово зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков в дома, жители которых с началом боевых действий выехали на неоккупированную территорию. Данная ситуация вызывает недовольство местных жителей и "руководства" Новоазовского района, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что жители курортного Седово возмущены беспределом "морпехов" ДНР.