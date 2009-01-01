Штурм картонного Рейхстага и "мертвые души". Почему Россия движется не туда

РФ все больше погружается в процесс фашизации общества, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно Белковская Главред

В нынешней России те, не подпевает "генеральной линии партии" и выражает несогласие с, очень часто сталкиваются с травлей, в то время, как страна все больше погружается в фашизацию.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Сегодня в России опасно для всех, кто не придерживается официальной позиции российской власти. Вспомните, с какой травлей на начальном этапе российской агрессии против Украины сталкивались российские деятели — политические, общественные, культурные, которые выражали несогласие с действиями Кремля, чем это заканчивалось для них... Вспомните примеры Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой и других. На Киевском вокзале в Москве была даже создана "аллея антиславы", куда вписывали фамилии людей, не согласных с позицией российских властей", — говорит политический эксперт.

"Россия все больше погружается в процесс фашизации общества, живет по логике постоянного информационного стресса, потому что российская пропаганда переводит любое восприятие в эмоциональную сферу, чтобы тем самым снять любую потребность в критическом и рациональном мышлении. Это — основная задача пропаганды. Отсюда и "внешние враги", угрозы для Российской Федерации, продуцируемые самой же Россией", — заметила политолог.

"Но речь идет не только о том, как живется людям, причастным к политическим процессам, но и обычным гражданам. Потому что такие идеи, как картонный Рейхстаг и его захват, как предоставление права голоса "мертвым душам" (то есть, чтобы внуки имели право голосовать за дедов) и другие абсолютно абсурдные и нелепые идеи, которых очень много, отвлекают граждан от адекватного восприятия современной картины мира. Все это говорит о том, что Россия движется куда-то не туда", — считает кандидат политических наук.

"В XXI веке сильная страна — не только та, у которой есть танки, "Грады" и различное оружие, а та, у которой есть современная экономика, высокий уровень жизни, современные технологии и т.п.", — подчеркнул политолог.

"Что касается личностного аспекта, то я живой и работаю в Киеве, но иногда бываю в России на так называемых "политических шоу", но в целом редко. 99% времени я нахожусь в Киеве. Для людей, занятых интеллектуальной работой, уровень публичной дискуссии в РФ — это иногда, наоборот, деградация", — посетовала Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог рассказала, почему безвиз с ЕС лишил смысла военную агрессию РФ против Украины.

Больше читайте на "Главреде": "Олеся Яхно-Бєлковська: красивого виходу для Росії з війни на Донбасі — нема".