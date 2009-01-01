Шуфрича вызвали на допрос в Генпрокуратуру, опубликован документ

Шуфричу необходимо прибыть 14 ноября 2017 года в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Нестор Шуфрич Сегодня

Народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич вызван на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ГПУ.

"Согласно требованиям ст. 36, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, народному депутату Украины Шуфрича Н.И. необходимо прибыть 14 ноября 2017 года в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 411, расположенный в Киеве, улица Борисоглебская, 18 для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42014100000000209", — сказано в тексте повестки.

Отметим, что номер уголовного производства соответствует делу бывшего первого замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Шуфрича вызвали на допрос gp.gov.ua

Напомним, ранее Шуфрич в деле о резонансном ДТП с Bentley в центре Киева, взял на поруки своего сына.

Фото: gp.gov.ua.