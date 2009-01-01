"Шваль пыталась командовать". Военный эксперт назвал версии ликвидации "Гиви"

Версия о том, что "Гиви" был уничтожен представителями украинских спецслужб, маловероятна, считает Сунгуровский.

Эксперт назвал версии ликвидации «Гиви» © Дарина Евтушенко

Ликвидация террориста "Гиви" может быть акцией Кремля по устранению неуправляемых элементов в ДНР.

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, сообщает ТСН.

"Вряд ли полковнику Российской Федерации очень удобно, когда рядом с ним такая шваль, которая еще и пытается им командовать", — говорит он.

"Во-вторых, это вполне могут быть внутренние разборки, поскольку идет разделение власти и собственности между представителями этих бандформирований, в том числе Плотницким, Захарченко, "Гиви" и другими", — считает эксперт.

"Еще одним мотивом может быть попытка сжигания протестного потенциала, который благодаря России оказался на территории Донецка. Если рядовых "жгут" на передовой, то командиров устраняют подобным образом. Ведь если они вернутся в Россию, то России мало не покажется", — подчеркнул он.

"Версия о том, что "Гиви" был уничтожен представителями украинских спецслужб, маловероятна. Я не думаю, что это та персона, которой украинские спецслужбы могли бы заниматься.

Однако в любом случае умиротворения на оккупированной территории ждать не стоит. Я не вижу, чтобы Россия отказалась от своих целей", — добавил Сунгуровский.

Напомним, ранее "Стрелок" назвал две версии уничтожения "Гиви".