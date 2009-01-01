Швейцария поможет вернуть Украине активы беглого Януковича — Порошенко

Мы обозначили четкие графики и координацию сотрудничества, заявил президент.

Дорис Лойтхард и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима экс-президента Виктора Януковича и возвращению активов в Украину.

Об этом Порошенко сообщил журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарии, сообщает УНИАН.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти (Украины)", — заявил он.

"Мы обозначили четкие графики и координацию сотрудничества Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, которые должны быстрее привести к соответствующему результату и реституции, возврату этих денег (замороженных активов бывших высших должностных лиц режима Януковича, которые находятся в швейцарских банках — ред.)", — сказал Порошенко.

Кроме того, Швейцария до конца января 2017 года предоставит Украине 100 млн долларов финансовой помощи, сообщил Порошенко.

"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-летие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины относительно реформ", — заявил Порошенко.

"Было принято решение, что до конца января Украина получит 100 млн долларов, которые пойдут на счета Нацбанка Украины. Это помощь от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленная на поддержку Украины", — сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии еще на год арестовали активы Януковича и его окружения.

Фото: пресс-служба президента.