Сигнал Кремля. В Раде объяснили неожиданное заявление Додона о Приднестровье

Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств, заявила Фриз.

В Раде объяснили заявление Додона о Приднестровье point.md

Самопровозглашенная ПМР является неотъемлемой частью Республики Молдова и Украина никогда не посягала на территорию.

Об этом написала народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Откровенно удивлена заявлением президента Республики Молдова Игоря Додона о будущем Приднестровья и необходимости определения Тирасполем своего места — в составе Молдовы или Украины", — написала Фриз.

По ее мнению, подобные заявления могут делаться по заказу Кремля.

"Могу лишь предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, поскольку не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств", — подчеркнула парламентарий.

"Вызывает беспокойство тезис Додона о праве самоопределения Тирасполя в случае утраты Молдовой государственности, особенно в контексте заявления Додона об отказе от Вооруженных Сил", — написала народный депутат.

"Хочется посоветовать господину Додону более активно защищать государственную целостность РМ и не использовать пост президента для объявления сомнительных предложений Кремлю", — написала Фриз.

Напомним, ранее президент Молдовы Додон в интервью российской "Независимой газете" сказал, что у Тирасполя есть два сценария — стать частью Украины или Молдовы. Также он заявил, что Молдова — нейтральная страна, а поэтому должна отказаться от своих Вооруженных сил.