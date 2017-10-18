Силовики дали боевикам жесткий ответ из станковых гранатометов и тяжелых пулеметов, карта зоны АТО

Самой напряженной ситуация оставалась в районе Донецка.

Боевик с автоматическим гранатометом facebook.com/odalug

За прошедшие сутки, 17 октября, обстановка вобострилась. Противник на всех направлениях обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов различных калибров, в общем выпустив 45 мин.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, по всей линии соприкосновения противник 44 обстреливал позиции ВСУ, при этом 43 обстрела были прицельными. В подавляющем большинстве случаев украинские военные открывали адекватный огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями. Но, к сожалению, вследствие боевых действий два защитника Украины погибли и четверо получили ранения.

На Луганском направлении, начиная с 20:00, оккупанты два часа вели мощный прицельный обстрел наших позиций у Новоалександровки. Враг применял вооружение БМП, стрелковое оружие и 82-мм минометы, выпустив 14 снарядов.

Также поздно вечером оккупанты обстреляли Крымское и Попасную из гранатометов и стрелкового оружия. Каждый раз украинские военнослужащие открывали огонь из оружия, не запрещенного "Минском".

На Донецком направлении ситуация оставалась самой напряженной. Боевики и российские военные совершили 29 обстрелов наших войск. Почти каждый раз украинские воины были вынуждены отвечать противнику огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После 15:00 противник дважды обстрелял наши позиции под Зайцево из 120-мм минометов, в общем выпустив 19 мин. Также враг обстреливал наших воинов из ПТРК, гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник 6 раз обстрелял наши опорные пункты у Авдеевки, трижды — у шахты Бытовки и Каменки, дважды — под Песками, применяя при этом гранатометы и стрелковое оружие.

На Приморском направлении боевики 12 раз прицельно обстреляли опорники сил АТО. В районе Гнутово оккупанты выпустили по нашим позициям 6 мин калибра 120-мм. Также враг обстрелял из 82-мм минометов наши опорники у Марьинки и Лебединского, выпустив по 3 мины.

Поздно вечером противник обстрелял украинские позиции неподалеку Новотроицкого из БМП и станкового гранатомета. Также оккупанты обстреливали наших военных из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Водяного, Широкино, Талаковки и Павлополя.

На каждый из вражеских обстрелов украинские военные давали жесткий ответ из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее, 16 октября, ситуация в зоне АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.

карта: mediarnbo.org