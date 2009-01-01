Силовики жестко отвечали врагу по всему фронту, ранены два воина ВСУ

Боевики 14 раз нарушили перемирие с начала суток.

Позиция сил АТО на Донбассе, иллюстрация facebook.com/ato.news В зоне проведения АТО боевики с начала суток, 13 ноября, 14 раз нарушили перемирие. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, российско-террористические войска на разных участках фронта пытаются втянуть украинских защитников в боевые противостояния. В результате обстрелов были ранены два бойца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник из 120-мм миномета и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи Луганского. Минометы калибра 82 мм были применены неподалеку Лопаскино и Троицкого. Кроме того, в течение дня НВФ провоцировали украинских военнослужащих в районе Крымского и Зайцево.

На Донецком направлении под огонь из пехотного вооружения попали защитники Авдеевки, Песок, Марьинки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого позиции сил АТО обстреливал снайпер.

На Мариупольском направлении противник выпустил около двух десятков мин калибра 120 и 82 мм по защитникам Водяного.

"При необходимости военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий ответ из стрелкового вооружения и гранатометов", — отметили в штабе.

Ранее в штабе АТО сообщали, что оккупанты активизировались на Светлодарской дуге: пустили в ход тяжелые минометы и вооружение БМП