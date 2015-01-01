Силы АТО хорошо потрепали боевиков у Дебальцево и Мариуполя: морг Луганска забит телами оккупантов

Противник за неделю потерял убитыми 18 и ранеными 38 человек.

Кладбище боевиков в Донецке donpress.com

За прошедшую неделю, в результате попыток противника отбить потерянные позиции наи нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в течение 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными.

Самые большие потери — у 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК: 15 убитых и 32 ранены.

Ощутимые потери у 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК: три оккупанта убиты и пять ранены.

Во 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) 2 АК ранен один военнослужащий.

В гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях ЛНР проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщал, что поле боев на Светлодарской дуге через горбольницу Енакиево за 5 дней прошли минимум 22 убитых и не менее 25 средне- и тяжелораненых боевиков. Через морг Дебальцево за 5 дней прошли как минимум 20 тел погибших россиян. В горбольнице Горловки за неделю скопились до 25 средне- и тяжелораненых боевиков. Через морг прошло не менее 20 тел.