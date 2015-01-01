Силы АТО стоят на новых позициях под Дебальцево, а боевики четвертые сутки ломают зубы о них

Террористы пытают отбить потерянные опорники в Горловском лесу.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин рассказал на своей странице в Facebook.
По его данным, боевики получили подкрепление из Донецка и других городов "Новороссии", и уже четвертые сутки атакуют украинских военных.
"От комбата — до пацанов с оружием в руках в окопах на передке. От медицины — до служб обеспечения", — пишет Юрий.
"Все под контролем. Мы стоим на своих новых позициях. Лес наш и будет наш", — продолжает волонтер
Он призвал держать голову холодной и не поддаваться информационным вбросам об окружении, куда якобы попали силы АТО, и большой массе погибших украинских военных.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики не смирились с потерей опорников, гонят в Дебальцево пехоту, танки и самоходки.