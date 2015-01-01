Силы АТО стоят на новых позициях под Дебальцево, а боевики четвертые сутки ломают зубы о них

Террористы пытают отбить потерянные опорники в Горловском лесу.

Украинский военный у пулемета Facebook Дмитрия Муравского

За последние сутки, 21 декабря, боевики из 7-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР трижды безуспешно пытались отбить, (опорные пункты "Кикимора", "Крест", "Звезда", а также 4-й и 5-й посты), расположенные между контролируемым силами АТО Светлодарском и Дебальцево, занятым террористами.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин рассказал на своей странице в Facebook.

По его данным, боевики получили подкрепление из Донецка и других городов "Новороссии", и уже четвертые сутки атакуют украинских военных.

"От комбата — до пацанов с оружием в руках в окопах на передке. От медицины — до служб обеспечения", — пишет Юрий.

"Все под контролем. Мы стоим на своих новых позициях. Лес наш и будет наш", — продолжает волонтер

Он призвал держать голову холодной и не поддаваться информационным вбросам об окружении, куда якобы попали силы АТО, и большой массе погибших украинских военных.

Карта местности с занятыми опорниками Фото: соцсети

Ранее "Главред" сообщал, что боевики не смирились с потерей опорников, гонят в Дебальцево пехоту, танки и самоходки.