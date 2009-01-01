Силы АТО за неделю уничтожили 16 оккупантов, еще 27 — ранены

Минобороны назвало подтвержденные данные по потерям террористов.

Кладбище боевиков в Донецке donpress.com

За прошедшую неделю (22-28 мая) в16 оккупантов погибли и 27 были ранены.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

По его словам, подтверждены потери противника в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшую неделю. "Они составили 16 погибших оккупантов, 27 раненых", — сказал Лысенко.

Кроме того, была уничтожена одна единица вражеской техники — грузовик "Урал".

Кроме того, Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки, 28 мая, в зоне АТО на Донбассе были 7 украинских военнослужащих, погибших нет, рассказал Лысенко.

Напомним, неделей ранее 25 боевиков были уничтожены, более 30 — ранены.