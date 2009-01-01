Силы АТО жестко ответили боевикам под Авдеевкой и Бутовкой

Террористы били из гранатометов и пулеметов по опорникам ВСУ.
Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
По его словам, огневую активность боевики усиливали вечером, дважды в течение нескольких часов обстреляв из гранатометов и пулеметов позиции украинских защитников вблизи шахты Бутовка.
Украинские воины были вынуждены жестко отвечать противнику из имеющегося вооружения, подчеркнул полковник.
Больше огневых провокаций со стороны врага зафиксировано в районе шахты Бутовки, Каменки и неподалеку Авдеевки. По каждому из этих мест враг провел 4 прицельных обстрела в сторону опорных пунктов подразделений ВСУ, которые продолжались с начала суток и до позднего вечера. По защитникам Артемового оккупанты днем применили 82-миллиметровый миномет, выпустив 4 мины, а чуть позже защитников Зайцево обстреливала БМП.
Кроме обстрелов позиций украинских войск, вчера после 14 часов враг обстрелял из 82-мм миномета жилой район южнее населенного пункта Железное, выпустив по нему 9 мин. В результате обстрела ранения получила местная жительница, которой оказана медицинская помощь. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное, добавил Мотузяник.
Ранее "Главред" сообщал, что 16 октября ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.