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Силы АТО жестко ответили боевикам под Авдеевкой и Бутовкой

Сегодня, 13:40

Террористы били из гранатометов и пулеметов по опорникам ВСУ.

силовики, пулемет, оборона
Украинские военные ведут ответный огонь Facebook Дмитрия Муравского
В понедельник, 16 октября, наиболее неспокойной ситуация на линии соприкосновения сторон была на Донецком направлении. Здесь боевики и российские военные 20 раз обстреляли позиции наших войск, 17 вражеских обстрелов были прицельными.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, огневую активность боевики усиливали вечером, дважды в течение нескольких часов обстреляв из гранатометов и пулеметов позиции украинских защитников вблизи шахты Бутовка.

Украинские воины были вынуждены жестко отвечать противнику из имеющегося вооружения, подчеркнул полковник.

Больше огневых провокаций со стороны врага зафиксировано в районе шахты Бутовки, Каменки и неподалеку Авдеевки. По каждому из этих мест враг провел 4 прицельных обстрела в сторону опорных пунктов подразделений ВСУ, которые продолжались с начала суток и до позднего вечера. По защитникам Артемового оккупанты днем ​​применили 82-миллиметровый миномет, выпустив 4 мины, а чуть позже защитников Зайцево обстреливала БМП.

Кроме обстрелов позиций украинских войск, вчера после 14 часов враг обстрелял из 82-мм миномета жилой район южнее населенного пункта Железное, выпустив по нему 9 мин. В результате обстрела ранения получила местная жительница, которой оказана медицинская помощь. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное, добавил Мотузяник.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 октября ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.

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