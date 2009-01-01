Силы АТО жестко ответили боевикам под Авдеевкой и Бутовкой

Террористы били из гранатометов и пулеметов по опорникам ВСУ.

Украинские военные ведут ответный огонь Facebook Дмитрия Муравского

В понедельник, 16 октября, наиболее неспокойной ситуация на линии соприкосновения сторон была на Донецком направлении. Здесь20 раз обстреляли позиции наших войск, 17 вражеских обстрелов были прицельными.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, огневую активность боевики усиливали вечером, дважды в течение нескольких часов обстреляв из гранатометов и пулеметов позиции украинских защитников вблизи шахты Бутовка.

Украинские воины были вынуждены жестко отвечать противнику из имеющегося вооружения, подчеркнул полковник.

Больше огневых провокаций со стороны врага зафиксировано в районе шахты Бутовки, Каменки и неподалеку Авдеевки. По каждому из этих мест враг провел 4 прицельных обстрела в сторону опорных пунктов подразделений ВСУ, которые продолжались с начала суток и до позднего вечера. По защитникам Артемового оккупанты днем ​​применили 82-миллиметровый миномет, выпустив 4 мины, а чуть позже защитников Зайцево обстреливала БМП.

Кроме обстрелов позиций украинских войск, вчера после 14 часов враг обстрелял из 82-мм миномета жилой район южнее населенного пункта Железное, выпустив по нему 9 мин. В результате обстрела ранения получила местная жительница, которой оказана медицинская помощь. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное, добавил Мотузяник.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 октября ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.