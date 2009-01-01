Симоненко на росТВ назвал Украину террористической организацией, Сеть возмущена

Симоненко уверяет, что в Украине постоянно запугивают людей.
Об этом он сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".
"На народ Украины они абсолютно сегодня не обращают внимания, они естественно используют принципы террористической организации, которая называется государством Украина. И запугивают постоянно людей", — сказал Симоненко.
Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Запорожский в своєму Facebook.
Сеть возмутило высказывание политика.
Евгений Старосольский: "Комуняка, вічно брехливий"
Венера Шарафутдинова: "Совсем язык без костей, а когда и мозг отсутствует, то это уголовно наказуемо... для бывшего политика".
Oleg Kaplun: "Коммунисты должны помнить, что террор в ранг государственной политики в Украину да и во всю Россию (государство оккупант) привнесли все ж они сами".
Djon Raunder: "Слушая на таких шоу Симоняку отчетливо понимаешь-Украина не Россия! И у нас уже больше НИКОГДА не будет партии комуняк! И это ЗДОРОВО!"
Напомним, Симоненко часто видят в Страсбурге и на российских ток-шоу.
Стоит отметить, что 25 января 2016 года Министерство юстиции сообщило об окончательном запрете Компартии в Украине.
Решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности Компартии так и не вступило в силу, поскольку было обжаловано партией в апелляционном порядке.