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Симоненко на росТВ назвал Украину террористической организацией, Сеть возмущена

Сегодня, 09:22

Симоненко уверяет, что в Украине постоянно запугивают людей.

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Петр Симоненко. Скриншот
Экс-нардеп, лидер Коммунистической партии Петр Симоненко заявил, что государство Украина использует принципы террористической организации.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"На народ Украины они абсолютно сегодня не обращают внимания, они естественно используют принципы террористической организации, которая называется государством Украина. И запугивают постоянно людей", — сказал Симоненко.

Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Запорожский в своєму Facebook.

Сеть возмутило высказывание политика.

Евгений Старосольский: "Комуняка, вічно брехливий"

Венера Шарафутдинова: "Совсем язык без костей, а когда и мозг отсутствует, то это уголовно наказуемо... для бывшего политика".

Oleg Kaplun: "Коммунисты должны помнить, что террор в ранг государственной политики в Украину да и во всю Россию (государство оккупант) привнесли все ж они сами".

Djon Raunder: "Слушая на таких шоу Симоняку отчетливо понимаешь-Украина не Россия! И у нас уже больше НИКОГДА не будет партии комуняк! И это ЗДОРОВО!"

Напомним, Симоненко часто видят в Страсбурге и на российских ток-шоу.

Стоит отметить, что 25 января 2016 года Министерство юстиции сообщило об окончательном запрете Компартии в Украине.

Решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности Компартии так и не вступило в силу, поскольку было обжаловано партией в апелляционном порядке.

Теги:  
Симоненко, Украина, террористическая организация, терорганизация
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