Симоненко на росТВ назвал Украину террористической организацией, Сеть возмущена

Симоненко уверяет, что в Украине постоянно запугивают людей.

Петр Симоненко. Скриншот

Экс-нардеп, лидер Коммунистической партии Петр Симоненко заявил, что государство Украина использует принципы террористической организации.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"На народ Украины они абсолютно сегодня не обращают внимания, они естественно используют принципы террористической организации, которая называется государством Украина. И запугивают постоянно людей", — сказал Симоненко.

Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Запорожский в своєму Facebook.

Сеть возмутило высказывание политика.

Евгений Старосольский: "

Венера Шарафутдинова: "С

Напомним, Симоненко часто видят в Страсбурге и на российских ток-шоу.

Стоит отметить, что 25 января 2016 года Министерство юстиции сообщило об окончательном запрете Компартии в Украине.

Решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности Компартии так и не вступило в силу, поскольку было обжаловано партией в апелляционном порядке.