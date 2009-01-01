Символ №1. В Transparency International Януковича назвали признанным топ-коррупционером

Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев коррупции ненаказанной, подчеркнул Юрчишин.

Януковича назвали топ-коррупционером crime.in.ua

Экс-президент Украины Виктор Янукович признан символом №1 топ-коррупции в мире общественной организацией Transparency International Украина.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный директор TI Украины Ярослав Юрчишин, сообщает УНИАН.

"Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев коррупции ненаказанной. У нас Янукович является признанным международным символом №1 в коррупции, в то же время символ №2 Бразилия — расследования есть, Гвинея — во Франции осужден бывший президент", — заявил он.

"У нас Янукович — один из топ трех символов коррупции в мировом масштабе и единственный ненаказанный, даже сейчас проходит суд, и то по государственной измене, а не по коррупционным кейсам", — добавил Юрчишин.

Он отметил, что прокуратура рассказывает каждый день, как они кого-то арестовывают, только результата нет.

"Перспектива действующей власти будет прямо пропорционально зависеть от того, смогут ли они показать символы преодоленной топ-коррупции, не рядового чиновника, а реально человека, который похитил миллиарды наказанным, деньги возвращены в бюджет", — резюмировал Юрчишин.

Напомним, ранее в Европе арестовали более полтонны золота, украденного окружением Януковича.