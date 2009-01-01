Системная работа с командой Трампа. Военный эксперт объяснил, какой поддержки ждать Украине от США

Штаты будут реально бороться с коррупцией в органах власти Украины, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Несмотря на смену главы Белого дома, курс администрации президента СШАна политическую, военную и финансовую поддержку демократии в Украине останется неизменным.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Поддержка Украины в экономической и военной сфере будет продолжаться. По словам Трампа и членов его команды, основной стратегический курс будет направлен на урегулирование проблем глобальной безопасности, включая создание "дорожных карт" по урегулированию конфликтов в Украине, Сирии, Ираке, Афганистане, а также на выстраивание прагматичных экономических отношений с Украиной, конкретные программы сотрудничества с ней в сфере космоса, авиации, сельского хозяйства, альтернативной энергетики, судостроения, ИТ-технологий, военно-промышленного комплекса. Но основной акцент сделан на антикоррупционную составляющую этих проектов. И Трамп, и команда пообещали, что они будут реально бороться с коррупцией в органах государственной власти Украины, экономике, особенно там, где имеется американский интерес", — говорит военный эксперт.

По его словам, он сотрудничает с республиканцами уже более 15 лет, поэтому его визит на инаугурацию Трампа, в отличие от других украинских политиков, не был случаен. "Раз в полгода мы собираемся на клубные встречи вместе с представителями других стран. Большинство моих коллег и друзей из США вошли в команду Трампа, и уже часть из них назначена на руководящие должности: министр обороны — генерал Джеймс Маттис, глава госдепа — Рекс Тиллерсон, генерал Флинн и другие. Поэтому логично, что во время нашего последнего форума в Вашингтоне в начале декабря прошлого года я был лично приглашен на инаугурацию в качестве гостя. В отличие от политиков, которые ехали пиариться, я ехал к своим партнерам и друзьям, а также с целью выстраивания хороших отношений между Украиной и США".

"Польза будет от прагматичной, системной работы с командой Трампа, которая будет обеспечена теми политиками, которые сегодня имеют долгосрочные контакты с командой Трампа и могут представить конкретные и выгодные программы сотрудничества между США и Украиной", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик объяснил, кто мог бы заставить Путина уйти с Донбасса.

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