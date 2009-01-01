"Системного перевеса нет". Военный эксперт оценил "танковый кулак" ЛДНР

Вопрос не в количестве танков, а в умении личного состава их применять, считает Згурец.
Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Згурец, сообщает InfoResist.
"Вопрос не в количестве танков, а в умении личного состава их применять, и огромное значение имеет наличие противотанковых средств. С этой точки зрения риски глобального применения российско-террористическими войсками танков Генштабом были просчитаны и системного перевеса у них нет", — отметил Згурец.
По его словам, заявления о военной мощи Л/ДНР призваны поднять моральный дух террористов после гибли "Моторолы" и "Гиви".
"Эти заявления исповедуют целенаправленную задачу повысить моральный дух двух российско-террористических корпусов, особенно на фоне уничтожения их так называемых героев и лидеров", — резюмировал Згурец.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина способна защитить себя от российской агрессии.