"Системного перевеса нет". Военный эксперт оценил "танковый кулак" ЛДНР

Вопрос не в количестве танков, а в умении личного состава их применять, считает Згурец.

Эксперт оценил «танковый кулак» ЛДНР dialog.ua

Боевики на Донбассе действительно имеют много танков благодаря поставкам из России, однако системного перевеса над Вооруженными силами Украины у террористов нет.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Згурец, сообщает InfoResist.

"Вопрос не в количестве танков, а в умении личного состава их применять, и огромное значение имеет наличие противотанковых средств. С этой точки зрения риски глобального применения российско-террористическими войсками танков Генштабом были просчитаны и системного перевеса у них нет", — отметил Згурец.

По его словам, заявления о военной мощи Л/ДНР призваны поднять моральный дух террористов после гибли "Моторолы" и "Гиви".

"Эти заявления исповедуют целенаправленную задачу повысить моральный дух двух российско-террористических корпусов, особенно на фоне уничтожения их так называемых героев и лидеров", — резюмировал Згурец.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина способна защитить себя от российской агрессии.