Ситуация на Донбассе: 11 раненых бойцов ВСУ и сложная ситуация на приморских рубежах, карта зоны АТО

По его словам, ранения бойцы АТО получили на Светлодарской дуге.
Он также назвал самые горячие точки на всех направлениях.
Так на Луганском направлении основные боевые действия велись в Станице Луганской. Противник вечер обстреливал наши позиции более 3 часов. Также враг нарушил режим тишины на Бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось.
Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 4 вражеских обстрелов.
На Донецком направлении главной горячей точкой остается Луганское. На этих позициях вчера боевые действия велись с перерывами около 12:00. Враг массово применяет тяжелое вооружение: по нашим позициям выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов.
Также очень неспокойно в Авдеевке. Состоялось 2 мощные перестрелки между силами АТО и оккупантами, которые в целом продолжались почти 5 часов.
Вследствие вражеского обстрела повреждены частный дом и уничтожены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.
Также противник нарушил режим тишины в Новгородской, Крутой Балке и на позиции "Шахта Бутовка".
На Мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе боевики обстреливали наши позиции из минометов, а в Новогригорьевке била артиллерия. Как и раньше, самая напряженная ситуация на приморских рубежах (участок фронта Павлополь — Широкино).
Всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 — из тяжелого вооружения.
Напомним, Военный эксперт назвал три направления, где боевики до одури боятся наступления ВСУ