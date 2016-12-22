Ситуация на Донбассе: 11 раненых бойцов ВСУ и сложная ситуация на приморских рубежах, карта зоны АТО

По его словам, ранения бойцы АТО получили на Светлодарской дуге.

Позиции ВСу, иллюстрация facebook.com/webmanzjmolchanov

За сутки, 21 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции 11 украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов на Светлодарской дуге. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник."За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, 11 наших бойцов получили ранения", — сказал полковник.

Он также назвал самые горячие точки на всех направлениях.

Так на Луганском направлении основные боевые действия велись в Станице Луганской. Противник вечер обстреливал наши позиции более 3 часов. Также враг нарушил режим тишины на Бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 4 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении главной горячей точкой остается Луганское. На этих позициях вчера боевые действия велись с перерывами около 12:00. Враг массово применяет тяжелое вооружение: по нашим позициям выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов.

Также очень неспокойно в Авдеевке. Состоялось 2 мощные перестрелки между силами АТО и оккупантами, которые в целом продолжались почти 5 часов.

Вследствие вражеского обстрела повреждены частный дом и уничтожены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

Также противник нарушил режим тишины в Новгородской, Крутой Балке и на позиции "Шахта Бутовка".

На Мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе боевики обстреливали наши позиции из минометов, а в Новогригорьевке била артиллерия. Как и раньше, самая напряженная ситуация на приморских рубежах (участок фронта Павлополь — Широкино).

Всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 — из тяжелого вооружения.

Напомним, Военный эксперт назвал три направления, где боевики до одури боятся наступления ВСУ