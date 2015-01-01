Ситуация на Донбассе: 50 обстрелов позиций ВСУ и бой под Крутой Балкой

Боевики из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе Луганского.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация

За прошедшие сутки, 28 декабря, в зоне проведения АТО боевики 50 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, а в районе Крутой Балки Донецкой области произошло боестолкновение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты били по Марьинке и Водяному. Из 82-мм минометов обстреляли Красногоровку, Талаковку и Широкине. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Талаковке, Павлополю, Старогнатовке, Широкиному, Новотроицкому и Марьинке.

На Донецком направлении боевики из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов били по Майорску, а из стрелкового оружия по Троицкому, Авдеевке, Зайцевому и Новоселовке-2. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия били по Крымскому, Станице Луганской и Малиновому.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал о том, что после контратаки сил АТО на Светлодарской дуге, в результате которой украинские военные выбили боевиков из трех опорных пунктов и двух постов, заняв ряд стратегически важных точек, террористы в Дебальцево опасаются нового удара ВСУ и массово вывозят семьи.

видео: Військове телебачення України