Ситуация на Донбассе: 50 обстрелов позиций ВСУ и бой под Крутой Балкой

Боевики из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе Луганского.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты били по Марьинке и Водяному. Из 82-мм минометов обстреляли Красногоровку, Талаковку и Широкине. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Талаковке, Павлополю, Старогнатовке, Широкиному, Новотроицкому и Марьинке.
На Донецком направлении боевики из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов били по Майорску, а из стрелкового оружия по Троицкому, Авдеевке, Зайцевому и Новоселовке-2. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.
На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия били по Крымскому, Станице Луганской и Малиновому.
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал о том, что после контратаки сил АТО на Светлодарской дуге, в результате которой украинские военные выбили боевиков из трех опорных пунктов и двух постов, заняв ряд стратегически важных точек, террористы в Дебальцево опасаются нового удара ВСУ и массово вывозят семьи.