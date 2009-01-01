Ситуация на Донбассе. Боевики грубо нарушили "тишину"

Террористы обстреляли Марьинку, повреждены несколько домов.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 25 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики трижды стреляли по позициям украинских воинов, бойцы во время каждого обстрела открывали симметричный огонь по противнику.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, в украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК) сообщили, что враг грубо нарушил "режим тишины" — обстрелял жилые кварталы Марьинки Донецкой области из 82-мм минометов.

На Донецком направлении днем террористы били из автоматических и противотанковых гранатометов по промзоне Авдеевки, также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты воином в районе Майорска. На Приморском применяли гранатометы по укреплениям сил АТО возле Новотроицкого.

"Боевики выпустили по жилым кварталам… (Марьинки — Ред.) четыре мины. По предварительным данным, пострадавших среди жителей поселка нет", — отметили в ведомстве.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети написал, что из-за обстрела в городе повреждены шесть домов и сараи на ул. Прокофьева.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (18-24 сентября) в зоне спецоперации были уничтожены 11 боевиков, 19 — ранены.

Видео: Військове телебачення України