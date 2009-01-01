Ситуация на фронте напряженная, два воина ВСУ ранены

В ответ на обстрелы боевиков ВСУ 11 раз открывали огонь на поражение противника.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. В ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

После 18.00 российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы украинских позиций используя преимущественно легкое пехотное вооружение.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраины Каменки.

На Приморском направлении враг дважды обстрелял опорные пункты ВСУ у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23.00 получил ранения один украинский военный.

На Луганском направлении вечером сохранялась тишина.

По данным штаба, у Новоалександровки получил ранения еще один украинский военный.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе были уничтожены шесть террористов незаконных вооруженных формирований.