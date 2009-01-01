Ситуация на фронте напряженная. Воины ВСУ понесли невосполнимые потери

В результате боевых действий четыре воина ВСУ погибли, еще четыре получили ранения.

Позиция сил АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки, 24 октября, боевики 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Почти на каждый вражеский обстрел силовики агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.

Об этом информировал пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В результате боевых действий погибли два наших воина, еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывных устройствах погибли два и получили ранения три украинских защитника", — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что окончание прошлого дня было напряженным, вечером и ночью террористы сконцентрировали огневые провокации в основном на Донецком и Приморском направлениях.

После 18.00 боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и один раз из противотанкового гранатомета на подступах к Водяному. Также под огонь минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов дважды попали наши позиции неподалеку Талаковки.

На Донецком направлении пророссийские наемники, начиная с 19:30 и почти до полуночи, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево и Луганского. А в результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого получил ранения один наш военный.

На Луганском направлении провокация боевиков с применением стрелкового оружия зафиксирована у Трехизбенки.

Напомним, ранее разведчик АТО объяснил, почему для российских оккупантов боевики на Донбассе — "расходный материал".