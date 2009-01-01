Ситуация на фронте обостряется: 5 украинских воинов погибли, 9 ранены и 4 травмированы

Боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции в районе Авдеевки.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация. Радіо Свобода

За прошедшие сутки, 29 января, в зоне проведения АТО было зафиксировано 56 обстрелов позиций ВСУ по всей линии соприкосновения: 5 украинских военных погибли, 9 ранены и 4 травмированы.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", враг выпустил 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки. Применяя системы "Град П", артиллерию 122-мм, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружия, террористы вели огонь по Водяному. Из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Лебединское.

Кроме того, из минометов различных калибров они били по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку и Талаковку. По Широкино огонь вели БТР и БМП противника.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции. С потерями они были вынуждены отступить. На протяжении дня они продолжали обстреливать из минометов различных калибров Верхнеторецкое, Авдеевку, Опытное, Луганское, Зайцево и Камянку. По Новгородскому и Пескам вели огонь танки.

На Луганском направлении боевики из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасное и Новозвановку.

Напомним, 29 января волонтеры сообщали о том, что в результате ожесточенных боев в промзоне Авдевки, в районе донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста силы АТО нанесли боевикам ощутимые потери.

видео: Військове телебачення України