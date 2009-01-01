Ситуация на фронте снова обострилась. Боевики 53 раза нарушили "перемирие", 3 воина ВСУ ранены

Силовики 31 раз ответным огнем подавили активность оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Более половины от общего количества обстрелов за прошедшие сутки приходилось на Донецкое направление. В частности, вечером боевики из минометов калибра 82 миллиметра, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем оккупантов оказались позиции сил АТО возле Луганского, Майорска, Каменки. А около 18.00 в результате обстрела украинских опорных пунктов с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранение один боец. Кроме того, почти в полночь оккупанты выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому.
На Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.
На Мариупольском направлении в конце суток обстрелов было меньше. Однако около 19.00 пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли на окраинах Старогнатовки.
Ранее в штабе АТО сообщали о том, что боевики получили по зубам под Авдеевкой и у Бутовки, один украинский военный получил ранение.