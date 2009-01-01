"Ситуация шизофреническая". Журналист объяснил, почему Россию поддерживают только "проходимцы"

При этом никто не гарантирует, что российская защита не сменится российской же тюрьмой, отметил Портников.

Азаров и Янукович нашли убежище в России УНИАН

В России критерий предоставления убежища связан не с легитимностью или ее отсутствием, а с готовностью перебежчиков служить не своей стране, а соседней.

Об этом украинский журналист и публицист Виталий Портников пишет в своей колонке на "Грани.Ру".

Он напомнил, что в одно время в Москве оказались бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов, вынужденный покинуть страну после потери власти, и бывший премьер Азербайджана Сурет Гусейнов, который организовывал заговоры против двух президентов — сначала Абульфаза Эльчибея, а потом и Гейдара Алиева.

"Сейчас ситуация шизофреническая уже с украинскими "беженцами". Кремль впустил бывшего президента Виктора Януковича, бежавшего от Майдана, бывшего премьера Николая Азарова, которого снял с должности сам Янукович, и группу бывших депутатов Верховной Рады, оставшихся в Киеве после бегства своего предводителя и работавших под началом Александра Турчинова. Все эти люди говорят о "государственном перевороте", но у каждого дата переворота совпадает с датой их собственного отлучения от корыта. При этом никто не гарантирует, что российская защита не сменится российской же тюрьмой: как раз накануне отказа выдавать Никича в Москве был задержан Игорь Бакай, бывший глава украинского "Нафтогаза", бежавший еще от Майдана 2004 года, — через 13 лет в Москве решили, что он и в самом деле мошенник.

И дело вовсе не в том, что Москва отказывается выдавать проходимцев. Дело в том, что никто, кроме проходимцев, Россию больше не поддерживает", — добавил Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что беглому экс-президенту Виктору Януковичу управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило право на временное убежище до 26 октября 2018 года.