Ситуация в АТО. Боевики 19 раз били по позициям ВСУ, ранены два украинских защитника

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки.

За прошедшие сутки, 10 ноября, в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие. В ответ силовики 12 раз применяли оружие на поражение противника — двое наших военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы", — говорится в сообщении штаба.

На Луганском направлении после 18 часов боевики 4 раза били из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Луганского. Из этого же оружия наемники трижды обстреляли укрепления сил АТО возле Крымского.

Также под огнем врага оказались наши опорные пункты возле Трехизбенки, Золотого, Валуйского.

Кроме того, около 22.00 боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки.

На Приморском направлении боевики вечером применяли стрелковое возле Славного.

Напомним, ранее в ООН заявили, что восточная Украина быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире.