Ситуация в АТО: боевики 24 раза били из тяжелой артиллерии и гранатометов по позициям ВСУ

Боевики обстреливали Новогригоровку из артиллерии калибра 122 мм

Позиции ВСУ на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/backandalive/

применяя тяжелую артиллерию и минометы на Мариупольском и Донецком направлениях и грантометы на Луганщине.

За сутки, 21 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ,

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так на Мариупольском направлении боевики обстреливали Новогригоровку из артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку и Павлополь — из минометов, Талаковку, Широкино и Марьинку — из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Талаковку — из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер, говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики вели обстрелы окрестностей Луганского, Новгородского и Авдеевки из стрелкового оружия, минометов калибров 120 и 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Напомнипм, военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что в зоне АТО на Донбассе фиксируется активность боевиков сразу на нескольких направлениях — на приморском, западнее и южнее Донецка, Светлодарской дуге и практически по всему периметру Стахановского выступа.