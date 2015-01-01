Ситуация в АТО: боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, два наших воина ранены

В результате боевых действий два украинских воина получили ранения.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация

За прошедшие сутки, 3 января, в зоне проведения АТО боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил. В результате боевых действий два украинских воина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов они неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинских позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песок.

Напомним, Министр обороны Степан Полторак заявил, что на оккупированном Донбассе орудуют 5 тыс. военнослужащих России.

видео: Військове телебачення України