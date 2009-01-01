Сегодня, 07:22 RSS

Ситуация в АТО: боевики 41 раз били по нашим позициям, 4 украинских воина ранены

Сегодня, 07:10

В результате боевых действий четыре наших воина получили ранения.

силовики, оружие, ранение
Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.
За прошедшие сутки, 22 января, российско-оккупационные войска в зоне проведения АТО на Донбассе 41 раз поливали огнем позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий четыре наших воина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от оккупированных районов Донбасса.

Кроме того, Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

 видео: Військове телебачення України

Теги:  
АТО, обстрелы, боевики, ВСУ, Марьинка, Павлополь, Широкино, Авдеевка, Гнутово, Станица, Пески, раненые
ПО МАТЕРИАЛАМ: