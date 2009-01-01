Ситуация в АТО: боевики 41 раз били по нашим позициям, 4 украинских воина ранены

В результате боевых действий четыре наших воина получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Так, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
На Донецком направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от оккупированных районов Донбасса.
Кроме того, Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.