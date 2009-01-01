Ситуация в АТО. Боевики активизировались на всех направлениях, один воин ВСУ погиб

Боевики 14 раз нарушили перемирие.

Прошедшие сутки, 1 октября, в районе проведения АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях. В целом незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. Один украинский защитник погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Если днем боевики придерживались режима тишины на Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов враг трижды из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку Зайцево. А около 23 часов пророссийские наемники в очередной раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям в северных окрестностях этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, отмечают в пресс-центре.

По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета возле Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского.

"Вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке, подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный", — сообщили в штабе.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как силы АТО на Светлодарской дуге приближаются к Дебальцево.