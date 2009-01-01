Ситуация в АТО. Боевики активизировались на всех направлениях, один воин ВСУ погиб

Боевики 14 раз нарушили перемирие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Если днем боевики придерживались режима тишины на Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов враг трижды из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку Зайцево. А около 23 часов пророссийские наемники в очередной раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям в северных окрестностях этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, отмечают в пресс-центре.
По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета возле Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.
На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского.
"Вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке, подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный", — сообщили в штабе.
Напомним, ранее волонтер рассказал, как силы АТО на Светлодарской дуге приближаются к Дебальцево.