Ситуация в АТО: боевики били из танков и БМП, 2 бойца ВСУ погибли, 4 ранены и травмированы

По Павлополю Пескам и шахте Бутовка бил вражеский танк.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Reuters

За прошедшие сутки, 26 февраля, в зоне проведения АТО боевики 62 раза обстреляли украинские позиции. В результате двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения, двое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино. Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Павлополю, Лебединскому, Талаковке, Гнутово, Широкино, Марьинке и Водяному. По Талаковке огонь вел снайпер, по Марьинке и Водяном — БМП и БТР. По Павлополю бил танк.

На Донецком направлении из танка сепаратисты обстреливали Пески и шахту Бутовку.

Кроме того, Авдеевку, Бутовку, Каменку и Луганское боевики обстреливали из 120 и 82 мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы били по Луганскому, Новолуганскому и Зайцево. По Верхнеторецкому боевики вели огонь из БМП.

На Луганском направлении из 120 мм минометов сепаратисты вели огонь по Попасной, Орехово и Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ взяли в полукольцо оккупированный поселок под Мариуполем.

видео: Військове телебачення України