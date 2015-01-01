Ситуация в АТО: боевики били на всех участках фронта, три наших воина ранены

Трое украинских военнослужащих получили ранения.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация ZN.UA

На протяжении прошедших суток, 1 января, в зоне проведения АТО российско-оккупационные войска совершили 38 обстрелов позиций ВСУ на всех участках фронта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия — возле Сизого.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения.