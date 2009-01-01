Ситуация в АТО: боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и 48 раг били по позициям ВСУ

Под обстрел боевиков снова попал объект, "который имеет важное значение для десятков тысяч людей.

Вечером, 21 мая, боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм миномета. Всего в течение суток в зоне проведения АТО боевики 48 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

"В 19:01 со стороны оккупированного н.п. Ясиноватая в направлении Авдеевки российско-террористическими группировками был нанесен огневой налет на Донецкую фильтровальную станцию. По предварительным данным, вражеские минометчики использовали четыре 120 мм мины", — говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что под обстрел снова попал объект, "который имеет важное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях".

КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что сегодня в 18.50 между зданием насосной станции и камерой переключения задвижек, расположенных на территории Донецкой фильтровальной станции, попал и разорвался боеприпас. Осколками повреждено здание насосной станции. Никто из сотрудников фильтровальной станции не пострадал, оборудование находится в работе.

Стоит отметить, что в ночь на 21 мая в Донецкой области из-за обесточивания была приостановлена работа Красноармейской фильтровальной станции.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, возможная причина сбоев в электроснабжении — это боевые действия в районе Песок или Опытного. Работу станции уже возобновили.

Кроме того, в штабе АТО сообщили, что враг обстреливал позиции ВСУ на всех направлениях.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 17 раз применяли оружие против украинских военных. В частности, вчера вечером боевики совершили обстрел позиций близ Широкино из миномета калибра 120 мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил танк. Бойцов сил АТО, которые держат оборону неподалеку Гнутово, противник обстреливал из 82-мм минометов, а возле Павлополя — из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также неподалеку Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На Донецком направлении 24 раза за сутки незаконные вооруженные формирования нарушали тишину. Чаще всего — на окраинах Авдеевки. Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов НВФ били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песок. Из пригорода временно оккупированной Горловки пророссийские бандформирования вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево и Майорска.

На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Так, вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты обстреляли украинских военнослужащих вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового противник применял автоматические станковые гранатометы.

Ранее руководитель пресс-центра штаба спецоперации на Донбассе Антон Миронович заявил, что у российско-оккупационных войск и боевиков ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону ВСУ.