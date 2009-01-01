Ситуация в АТО. Горячая промзона Авдеевки, "ответка" силовиков и раненый боец ВСУ

На Луганском направлении вчера сохранялась тишина.

В течение прошедших суток, 20 сентября, в зоне проведения АТО боевики 19 раз нарушали перемирие. Почти на каждый второй обстрел Вооруженные силы Украины отвечали огнем на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Если днем ​​противник почти придерживался режима тишины, то после 18 часов его активность существенно возросла", — отметили в штабе.

Самым горячим было Донецкое направление. Вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали опорные пункты ВСУ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские бойцы открывали ответный огонь. В результате одной из перестрелок получил пулевое ранение украинский военный. Кроме того, трижды под пулеметный огонь попали укрепления украинских войск вблизи Песок и дважды — у Майорска, Зайцево, Невельского.

На Приморском направлении российские наемники выпустили 14 мин калибра 82 миллиметра у Павлополя и Широкино. А крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.

На Луганском направлении вчера сохранялась тишина.

Ранее "Главред" сообщал, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.