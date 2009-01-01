Ситуация в АТО напряженная. Боевики бьют из запрещенного оружия, 4 бойцов ВСУ ранены

Боевики использовали в направлении Авдеевки запрещены Минскими соглашениями РСЗО "Град".

Силы АТО под Авдеевкой, иллюстрация. Reuters

Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. В результате четверо бойцов получили ранения.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении самой сложной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Боевики обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины из минометов различных калибров, зенитной установки, гранатометов и стрелкового оружия. А около 14:00 часов дня два раза ударили по нашим позициям с РСЗО "Град, отмечается в сообщении штаба.

Под вражеский огонь из минометов и пехотного вооружения попали опорные пункты подразделений сил АТО в районе Луганского, Зайцева и Песок.

На Приморском направлении из временно оккупированного Докучаевска боевики совершили огневой налет, применяя мощные артиллерийские системы калибра 152 мм.

Также они дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Новотроицкого из 120-мм минометов.

Утром из таких же минометов бандиты вели огонь из Красногоровки. Кроме того, рядом с Красногоровкой, Широкино, Водяного и Богдановки в течение дня противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

На Луганском направлении с начала суток установилось относительное затишье. Однако после обеда боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи н.п. Нижнетеплое из стрелкового оружия.

Ранее в штабе АТО отмечали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняются от боевиков в районе Дебальцево, заняли новые позиции на Светлодарской дуге.